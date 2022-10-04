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В Тюмени появились улицы Прасковьи Бухаровой и Александра Хрущева

Общество, 16:34 04 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять улиц с именами почетных граждан Тюмени появились в Березняковском планировочном районе Тюмени. Им присвоили имена Прасковьи Бухаровой, Михаила Иванова, Николая Рыбалова, Александра Хрущева и Юрия Шешукова, сообщает городская администрация.

Соответствующие решения приняты на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города.

Прасковья Бухарова работала бригадиром-тестоделом пряничного цеха Тюменского хлебокомбината. Звания почетного гражданина Тюмени она удостоена за большие заслуги в развитии народного хозяйства и активное участие в общественной жизни города. Екатеринбургский купец, предприниматель и меценат Михаил Иванов получил почетное звание за пожертвование значительной суммы на переустройство Знаменской церкви.

Трудовая жизнь Николая Рыбалова была связана с Тюменским станкостроительным заводом, а почетным гражданином города он стал за заслуги в развитии народного хозяйства и личные высокие производственные показатели. Генерал-губернатор Западной Сибири Александр Хрущев получил почетное звание за организацию первой в городе промышленно-сельскохозяйственной выставки.

Токарь Тюменского судостроительного завода Юрий Шешуков вошел в число почетных граждан Тюмени за заслуги в развитии народного хозяйства и активное участие в общественной жизни города.

Также в планировочном районе Гилёвском появится улица имени Сергея Свиридова. Он был участником боевых действий в Афганистане и, будучи тяжело раненым, продолжал сражаться, прикрывая отход товарищей. Погиб на поле боя. Награжден за мужество и отвагу Орденом Красной Звезды посмертно. Сергей Свиридов жил на Лесобазе, учился в школе № 28 (сейчас школа №67) на ул. Камчатской, 154. Там уже установлены мемориальная доска и парта героя его имени.

Добавим, при присвоении наименований улицам было учтено мнение жителей. Горожане активно участвовали в тематических опросах на портале "Я решаю!".

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# название улицы , почетные граждане

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