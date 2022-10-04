Более 2 тысяч человек подали заявки на участие в спецоперации на госуслугах
Более 2 тысяч человек подали заявки на добровольное участие в специальной военной операции через специальный сервис "Стать добровольцем" на госуслугах.
В связи с частичной мобилизацией, сообщает пресс-служба Минцифры, на портале госуслуг запущено два новых сервиса. Один из них разработан для добровольцев, второй — для тех, кого призвали по ошибке.
Теперь заявку можно быстро оформить, нажав на баннер "Стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы, далее заполнить анкету со своими личными данными, большинство из них подгружаются автоматически.
На карте нужно выбрать военкомат, в который удобно обратиться, и отправить заявку. Ответ военкомата придет в личный кабинет пользователя госуслуг. В сообщении назначат дату и время посещения военкомата.
Если заявитель передумает, он может не приходить в военкомат – никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает.
Гражданин в случае ошибки при мобилизации на портале госуслуг можно обжаловать решение.
Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственник за него. Заявителю понадобится указать сведения о мобилизованном, реквизиты повестки и документы, подтверждающие основание для отсрочки.
Заявление будет направлено в региональную комиссию по разбору жалоб, которые созданы при призывных комиссиях по мобилизации, возглавляемых главами субъектов, и рассмотрено в короткие сроки.
С момента объявления в России частичной мобилизации, по данным пресс-службы Минцифры, на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему.