Более 2 тысяч человек подали заявки на участие в спецоперации на госуслугах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тысяч человек подали заявки на добровольное участие в специальной военной операции через специальный сервис "Стать добровольцем" на госуслугах.

В связи с частичной мобилизацией, сообщает пресс-служба Минцифры, на портале госуслуг запущено два новых сервиса. Один из них разработан для добровольцев, второй — для тех, кого призвали по ошибке.

Теперь заявку можно быстро оформить, нажав на баннер "Стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы, далее заполнить анкету со своими личными данными, большинство из них подгружаются автоматически.

На карте нужно выбрать военкомат, в который удобно обратиться, и отправить заявку. Ответ военкомата придет в личный кабинет пользователя госуслуг. В сообщении назначат дату и время посещения военкомата.

Если заявитель передумает, он может не приходить в военкомат – никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает.

Гражданин в случае ошибки при мобилизации на портале госуслуг можно обжаловать решение.

Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственник за него. Заявителю понадобится указать сведения о мобилизованном, реквизиты повестки и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Заявление будет направлено в региональную комиссию по разбору жалоб, которые созданы при призывных комиссиях по мобилизации, возглавляемых главами субъектов, и рассмотрено в короткие сроки.

С момента объявления в России частичной мобилизации, по данным пресс-службы Минцифры, на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему.