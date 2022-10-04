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Около 50 спортсменов сразились за Кубок Тюменской области по дартсу

Спорт, 18:15 04 октября 2022

ресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: ресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 50 спортсменов приняли участие в соревнованиях за Кубок Тюменской области по дартсу. В состязаниях выступили представители Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Каскары, с.Суерка Упоровского района, села Омутинское, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Многие выполнили нормативы на спортивные разряды, в том числе кандидатов в мастера спорта. Так что в скором времени будем их присваивать", - рассказала председатель федерации дартс Тюменской области Ольга Тюшнякова.

Команды из двух мужчин и одной женщины выступали в дисциплине "микст". В командном зачете первое место заняли Наталья Александрова, Евгений Покацкий, Вагиз Сармурзин. В одиночном разряде у женщин лучшей стала Инна Храпова, среди мужчин победил Евгений Бакшаев.

ресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: ресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Добавим, в конце октября организаторы соревнований планируют запустить тюменскую дартс –лигу. Она будет проходить как среди профессионалов, так и среди студентов.

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