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Десять пар заключили брак на полигоне ТВВИКУ

Общество, 18:16 04 октября 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

10 пар заключили брак на территории полигона ТВВИКУ 4 октября. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Новоиспеченные мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание.

"Предложение сделал до мобилизации. Но планировали подождать, пока Карина закончит вуз. Ну а раз такая ситуация - решили не тянуть. Я же вернусь. Мотивация теперь очень большая. Есть ответственность за семью", — рассказал Дмитрий.

Всего планируют заключить брак 39 военнослужащих, тренирующихся на полигоне. "До каждого доведены меры социальной поддержки, которые гарантирует государство и региональные органы власти для них, для их близких. Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах", – рассказал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров.

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