Тюменские онкологи применяют малотравматичную методику исследования сигнального лимфоузла

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Малотравматичную методику исследования сигнального лимфатического узла у больных раком молочной железы используют специалисты Медицинского города. Такие исследования позволяют выявить наличие клинически не определяемых метастазов в лимфоузлах, установить стадию заболевания и определить последующую тактику лечения, сообщает пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.

"Имея возможности выполнения биопсии при клинически "негативных" лимфатических узлах, сокращается количество оперативных вмешательств. И, соответственно, снижается частота развития послеоперационных осложнений, таких, как лимфостаз, ограничение подвижности руки на стороне оперативного вмешательства", — рассказал хирург-онколог, реконструктивно-пластический хирург, заведующий отделения опухолей молочной железы и кожи Олег Царев.

Органосохранные операции являются приоритетными для специалистов. Более 70 % хирургических вмешательств проводятся без нанесения "эстетического ущерба" для пациентки. Биопсия сигнального лимфоузла является эффективной и безопасной процедурой. Это щадящая хирургическая методика, которая позволяет пациенту быстро восстановиться.