  • 6 октября 20226.10.2022четверг
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

700 российских дзюдоистов выступят на соревнованиях в Тюмени

Спорт, 09:27 06 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

700 юношей и девушек до 18 лет из 12 регионов страны примут участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые пройдут в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 8 и 9 октября. Тюменскую область представят более 200 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишимского и Тюменского районов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В рамках турнира пройдет торжественная церемония возложения венков к мемориалу памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в которой примут участие почетные гости и спортсмены.

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , ЦОП Тюмень-дзюдо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 06.10.202280 пауэрлифтеров соберет городской чемпионат в Тюмени
09:27 06.10.2022700 российских дзюдоистов выступят на соревнованиях в Тюмени
18:15 05.10.2022Тобольская спортшкола № 2 названа лучшей в Тюменской области
15:28 05.10.2022Представители регионов УФО встретятся на спортивном ориентировании в Тюмени