700 российских дзюдоистов выступят на соревнованиях в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

700 юношей и девушек до 18 лет из 12 регионов страны примут участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые пройдут в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 8 и 9 октября. Тюменскую область представят более 200 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишимского и Тюменского районов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В рамках турнира пройдет торжественная церемония возложения венков к мемориалу памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в которой примут участие почетные гости и спортсмены.