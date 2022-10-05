Пьяного тракториста задержали инспекторы ДПС в Сладковском районе

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяного тракториста задержали инспекторы ДПС в Сладковском районе на объездной дороге д. Большое 5 октября. 58-летний водитель управлял трактором МТЗ, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,57 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель ехал домой с деляны, перевозил дрова. На него составлен административный материал за пьяное вождение.