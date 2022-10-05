  • 5 октября 20225.10.2022среда
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пьяного тракториста задержали инспекторы ДПС в Сладковском районе

Происшествия, 18:12 05 октября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяного тракториста задержали инспекторы ДПС в Сладковском районе на объездной дороге д. Большое 5 октября. 58-летний водитель управлял трактором МТЗ, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,57 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель ехал домой с деляны, перевозил дрова. На него составлен административный материал за пьяное вождение.

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:12 05.10.2022Пьяного тракториста задержали инспекторы ДПС в Сладковском районе
17:41 05.10.2022В Тюмени пресекли попытку передать осужденным телефоны, сим-карты и алкоголь
16:13 05.10.2022В Тюмени 26-летний водитель "Лады" 140 раз нарушил ПДД
14:43 05.10.2022Нетрезвого подростка на питбайке остановили ночью в Тюмени