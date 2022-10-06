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Тюменская область вошла в ТОП-5 лидеров по работе с негосударственными организациями

Общество, 09:51 06 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в пятерку лидеров по работе с негосударственными организациями. Регион занял четвертое место по вовлечению негосударственного сектора к оказанию слуг в социальной сфере, сообщает информационный центр областного правительства.

В числе лидеров по этому показателю оказались также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкортостан и Ленинградская область.

Рейтинг передставлен Министерством экономического развития России. Отметим, в 2021 году Тюменская область также наряду с Югрой, Ямалом и Башкортостаном находилась в четверке регионов-лидеров.

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# Минэкономразвития РФ , рейтинг

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