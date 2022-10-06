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18 домохозяйств села Армизонское получили доступ к Интернету

Общество, 10:57 06 октября 2022

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Цифровые сервисы и Интернет на скорости до 150 Мбит/с стали доступны для еще 18 домохозяйств села Армизонское Тюменской области, сообщает Ростелеком.

Оптика пришла в многоэтажки по ул. Кондратьева и в домовладения частного сектора на улицах Заводской и Садовой.

Как отметил глава Армизонского округа Александр Робканов, село расположено в 240 км от областной столицы, но цифровые сервисы здесь востребованы также, как в городе.

"Предоставление услуг по оптике максимально сотрет границы цифрового неравенства. Можно оперативно получать и обмениваться информацией, оплачивать услуги прямо из дома", - добавил он.

Отметим, "Ростелеком" ведет строительство линий связи не только в
городах, но и в сельских населенных пунктах. Инновационные сети доступа компании охватывают уже 76% домохозяйств Тюменской области.

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# Интернет , Ростелеком

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