Декоративные яблони Недзвецкого украсят парк Пограничников в Тюмени

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

26 декоративных крупномерных саженцев яблонь Недзвецкого высадили в парке Пограничников в Тюмени. Всего в 2022 году на этой территории появятся более ста деревьев разных пород - от яблонь и рябин до елей и кленов, сообщает городская администрация.

Идея посадки деревьев в парке Пограничников принадлежит жителям. По словам заместителя главы города Владимира Кильтау, в рамках программы "Пять шагов для городов", к которой Тюмень присоединилась в 2022 году, реализуются инициативы горожан по развитию комфортной городской среды.

"От жителей поступило более 300 различных заявок, касающихся развития Тюмени. Озеленение – одна из них. Сегодня в парке Пограничников мы высадили лишь маленькую частичку, а вообще в Тюмени ежегодно проводится около десятка экологических акций по посадке деревьев. Зеленых насаждений становится больше не только благодаря исполнению муниципальных контрактов, но и акциям "Классное дерево" и "Посади дерево", - рассказал он.

Владимир Кильтау добавил, что в 2022 году в Тюмени планировалось высадить 8 тыс. 71 зеленое насаждение, треть из них уже радует горожан.