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Тюменцев научат задавать работодателю "неудобные" вопросы

Общество, 08:28 07 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На вебинаре "Сколько стоит мой труд: как общаться с работодателем о зарплате" тюменцам предлагают обсудить, какие "неудобные" вопросы можно задать на собеседовании, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Вебинар пройдет 11 октября в 14 часов, спикером выступит руководитель проектов Уральского представительства HeadHunter Ольга Гибадуллина. Завершением вебинара станет блок из вопросов и ответов профессионального эксперта рынка труда. Регистрация проходит по ссылке.

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# вебинары , зарплаты

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