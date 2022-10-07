Тюменцев научат задавать работодателю "неудобные" вопросы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На вебинаре "Сколько стоит мой труд: как общаться с работодателем о зарплате" тюменцам предлагают обсудить, какие "неудобные" вопросы можно задать на собеседовании, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Вебинар пройдет 11 октября в 14 часов, спикером выступит руководитель проектов Уральского представительства HeadHunter Ольга Гибадуллина. Завершением вебинара станет блок из вопросов и ответов профессионального эксперта рынка труда. Регистрация проходит по ссылке.