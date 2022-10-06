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Набор в студотряды стартовал в Тюменском государственном университете

Общество, 13:26 06 октября 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

О новом наборе бойцов в педагогические отряды "Финист" и "Рассвет", отряды проводников "Стрела" и "Молния", а также сервисный отряд "Фортуна" объявил Штаб студенческих отрядов ТюмГУ 6 октября. Чтобы стать участником, нужно заполнить анкету, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Работая в составе, студент получает официальное трудоустройство и зарплату. Также существует система компенсаций затрат на проезд и проживание от работодателя, можно получить бесплатно дополнительную рабочую специальность.

Отметим, сейчас в студотрядах ТюмГУ более сотни бойцов. В летний сезон ребята работали на пассажирских железнодорожных перевозках, туристических объектах, участвовали в организации отдыха и оздоровления детей. Перед выходом на "целину" студенты обучаются по выбранным рабочим специальностям.

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# студенты , студенческие отряды , ТюмГУ

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