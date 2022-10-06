Одежды на 6,5 млн рублей передали нуждающимся тюменские таможенники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 7,5 тыс. единиц одежды и чулочно-носочных изделий тюменские таможенники передали в Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья". Общая сумма вещей составила 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба тюменской таможни.

В 2021 году сотрудники ведомства пресекли незаконный ввоз детской, женской и мужской одежды общим весом 371 кг. При ввозе в Россию предприниматели не смогли предоставить документы, подтверждающие законность. Владелец товаров не предпринял необходимых действий по декларированию и уплате таможенных платежей. В результате чего суд признал незаконно ввезенные товары бесхозяйными и обратил их в федеральную собственность.

"Сделать доброе дело мы смогли благодаря эффективному взаимодействию таможенных органов, Роспотребнадзора по Тюменской области и регионального департамента социального развития. Были проведены лабораторные испытания продукции и сделан паспорт безопасности на товар. Затем мы нашли социальное учреждение, готовое принять изъятую одежду", - рассказал начальник Тюменской таможни Владимир Зябко.