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Онлайн-оформление спортивного снаряжения запустила Utair

Общество, 08:43 07 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снаряжение для хоккея, серфинга, скандинавской ходьбы, а также лонгборды, сапборды, клюшки для гольфа, рыболовные снасти и даже снаряжение для квиддича можно оформить онлайн для перевозки по всей маршрутной сети, сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

На весь спортивный инвентарь с сентября действуют сниженные цены. Оформить снаряжение по специальной цене от 1 тыс. 499 рублей можно вместе с покупкой билета более чем за 36 часов до вылета на сайте или в мобильном приложении.

"С 2021 года мы бесплатно перевозим детские самокаты и беговелы, зимой действуют скидки для лыжников и сноубордистов. Сейчас мы упростили правила для всех любителей спорта", — рассказал президент "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Пассажиры с тарифом "Оптимум" могут взять с собой бесплатно один комплект спортивного оборудования до 20 кг — вместо основного места багажа. Для пассажиров с тарифами "Премиум" и "Евробизнес" и владельцев карт Utair Status уровней Gold и Silver доступна бесплатная перевозка снаряжения и багажа.

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# ЮТэйр

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