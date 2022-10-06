Тюменка Анита Зырянова стала призером конкурса "Педагог-психолог России – 2022"

| Фото: департамент образования администрации Тюмени | Фото: департамент образования администрации Тюмени

Специалист детского сада № 133 Тюмени Анита Зырянова стала призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России – 2022". Она стала лучшей в номинации "Успешные практики эффективного взаимодействия с педагогами", сообщает городской департамент образования.

Анита Зырянова успешно представила свой опыт, в том числе, проект геоквеста "Культурные коды Тюмени". В него вовлечены не только воспитанники и их родители, но и педагогические работники дошкольного учреждения.

В 2022 году в конкурсе "Педагог-психолог России" приняли участие представители 74 субъектов России. Победителем стала педагог-психолог Олеся Попова из Центра развития ребенка – детского сада № 198 Воронежа.