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Мастер-классы по мотивам творчества Марка Шагала проводят в тюменском музее

Общество, 17:35 06 октября 2022

музейный комплекс им. Словцова во ВКонтакте | Фото: музейный комплекс им. Словцова во ВКонтакте

Музейный воркшоп "Творческий полёт" по мотивам произведений художника-авангардиста Марка Шагала проходит для тюменцев в музее Словцова по субботам. Серия мастер-классов продлится до 24 декабря, сообщает пресс-служба тюменского музейно-просветительского объединения.

Гости мероприятия смогут своими руками сделать магниты с яркими образами из фантазийного мира художника. Жители города могут выбрать мастер-класс и создать свое неповторимое изделие.

Встречи проходят каждую субботу по адресу ул. Советская, 63 в 15 часов. Купить билеты можно по ссылке. Доступна оплата по "Пушкинской карте". Возрастная категория 6+

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# Марк Шагал , Музейный комплекс им , Словцова

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