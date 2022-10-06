Студенческие команды сыграют за хоккейный Кубок Тюменской области

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

За Кубок Тюменской области по хоккею сразятся студенческие команды ТюмГУ, ТИУ, ТВВИКУ, а также сборная "Газовик", сообщает региональный департамент по спорту.

Соревнования пройдут на льду спортивного комплекса "Прогресс". 7 октября игры начнутся в 19 часов, 8 и 9 октября - в 17 часов. Напомним, что в 2021 году кубок завоевала команда, в состав которой вошли студенты трех вузов.

11 октября тюменцы впервые выступят во Всероссийских соревнованиях по хоккею среди студентов "Кубок Владимира Юрзинова" в Екатеринбурге.

27 октября состоится первый матч "Газовика" в рамках студенческой хоккейной лиги, дома он сыграет с командой из Омска.