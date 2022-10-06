  • 6 октября 20226.10.2022четверг
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Студенческие команды сыграют за хоккейный Кубок Тюменской области

Спорт, 17:13 06 октября 2022

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

За Кубок Тюменской области по хоккею сразятся студенческие команды ТюмГУ, ТИУ, ТВВИКУ, а также сборная "Газовик", сообщает региональный департамент по спорту.

Соревнования пройдут на льду спортивного комплекса "Прогресс". 7 октября игры начнутся в 19 часов, 8 и 9 октября - в 17 часов. Напомним, что в 2021 году кубок завоевала команда, в состав которой вошли студенты трех вузов.

11 октября тюменцы впервые выступят во Всероссийских соревнованиях по хоккею среди студентов "Кубок Владимира Юрзинова" в Екатеринбурге.

27 октября состоится первый матч "Газовика" в рамках студенческой хоккейной лиги, дома он сыграет с командой из Омска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:13 06.10.2022Студенческие команды сыграют за хоккейный Кубок Тюменской области
10:02 06.10.202280 пауэрлифтеров соберет городской чемпионат в Тюмени
09:27 06.10.2022700 российских дзюдоистов выступят на соревнованиях в Тюмени
18:15 05.10.2022Тобольская спортшкола № 2 названа лучшей в Тюменской области