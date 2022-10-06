Памятную доску маэстро Антону Шароеву открыли в Тюменской филармонии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Памятную доску известному дирижеру и скрипачу Антону Шароеву открыли 6 октября на третьем этаже Тюменской филармонии.

Создатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Камерата Сибири", заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев связал свою жизнь с Тюменью в 1998 году.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, маэстро обладал яркой харизмой и высоким интеллектом. Благодаря этим качествам у него было огромное количество почитателей в России и за рубежом. Слава о нем разнеслась по всему миру после феноменального исполнения оперы Антона Рубинштейна "Христос". Тогда после более чем векового забвения он разыскал в Германии исчезнувшую партитуру знаменитого прадеда.

"Открытие памятной доски – лишь малая толика того, что мы можем сделать в память об Антоне Георгиевиче. Очень значимо, чтобы в памяти и сердцах сегодняшнего и будущих поколений он остался ярким деятелем творчества и искусства, чтобы они знали и помнили – в Тюмени жил и творил великий музыкант", - сказала Елена Майер.

В память о маэстро в филармонии играл оркестр "Камерата Сибири", который продолжает дарить тюменцам прекрасную музыку и является последователем и продолжателем деятельности своего создателя.

Инна Кондрашкина