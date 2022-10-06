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На 95 баллов написала "Литературный диктант" тюменская студентка

Общество, 20:10 06 октября 2022

из сообщества "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте

Студентка Колледжа цифровых и педагогических технологий Тюмени Анна Иванова признана отличницей акции "Литературный диктант", которая проходила по всей стране 29 сентября. Участие в ней приняли около 300 тюменцев разного возраста, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Анна набрала 95 баллов и получила диплом и памятный подарок от Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева. Отметим, что окончательные итоги акции организаторы подведут 14 октября.

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

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