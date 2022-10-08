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Предпринимательница из Тобольска потратит грант на франшизу по программированию

Экономика, 10:14 08 октября 2022

Дианы Каримовой | Фото: Дианы Каримовой

На приобретение франшизы по программированию, оргтехники и ремонт помещения потратит грант в размере 500 тыс. рублей директор и основатель детской академии интеллектуального развития "Klever Land" Диана Каримова.

Как рассказала предпринимательница из Тобольска корреспонденту ИА "Тюменская линия", в академии занимаются более 100 детей в возрасте от 3 до 14 лет.

"Уже около пяти лет мы прививаем детям любовь к развитию и обучению. Наша миссия - научить ребенка достигать результата в любом начатом деле, побеждать и быть уверенным в своих силах. Наши ученики – участники и победители городских, областных и международных олимпиад по ментальной арифметике", - добавила она.

В академии есть несколько направлений: ментальная арифметика, каллиграфия, скорочтение, коррекция чтения, подготовка к школе, сборка кубика Рубика по сказке и другие. Действует акция "Пробное занятие". Работают пять тренеров и логопед, по всем направлениям они проходят корпоративное обучение.

"Наибольшей популярностью пользуются ментальная арифметика, обучение чтению и подготовка к школе. Приняли решение открыть новое направление – программирование", - отметила Диана Каримова.

Начинающим предпринимателям она пожелала подходить к делу серьезно.

"Предпринимательство – это ответственное дело, которое требует вашего внимания 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в году. В нем нет места для долгого отпуска и даже декрета", - подытожила она.

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Ирина Шемякина

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# грант , дети , социальное предпринимательство

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