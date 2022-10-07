В Тобольске стартовал Первый национальный форум вузовских преподавателей истории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 представителей ведущих вузов России, органов власти и молодых ученых собрались на Первый национальный форум преподавателей истории во Дворце наместника в Тобольске 7 октября.

Участники обсудят концепцию преподавания истории России в вузах для неисторических специальностей.

Вопросы методического обеспечения учебного процесса в высшей школе стали темой первого круглого стола. По словам заместителя декана исторического факультета по учебной работе Российского государственного гуманитарного университета Татьяны Луциной, российскими историками, которые входят в рабочую группу экспертного совета по развитию исторического образования, была проведена экспертиза 28 учебников по истории для высших учебных заведений страны. В итоге 24 из них рекомендовали к использованию, три - при существенной доработке. Четыре же издания экспертизу не прошли.

Добавим, в 13 часов мероприятие продолжит расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России.

Инна Кондрашкина