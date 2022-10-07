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Коллективный иммунитет к COVID-19 в Тюменской области снизился до 17,6 %

Общество, 11:57 07 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17,6% составляет коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Тюменской области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что вакцинация от COVID-19 в регионе продолжается.

"По данным на 4 октября в Тюменской области зарегистрировано 1 млн 354 тыс. 121 случай вакцинирования взрослого населения, из них полным курсом - 1 млн 154 тыс. 846. Ревакцинацию прошли 356 тыс. 170 человек, в том числе полный курс - 208 тыс. 573 человека", - отметили в департаменте здравоохранения.

Напомним, для вакцинации и ревакцинации в Тюменской области используется ГамКовидВак (Спутник V). План вакцинации составляет 80% от взрослого населения, а это 937 тыс. 610 человек, план ревакцинации – 824 тыс. 631 человек.

За весь период в регион поступило 1 млн 482 тыс. 425 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции.

Любовь Голышева

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# вакцинация , иммунитет , коронавирус

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