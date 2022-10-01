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Конкурс рисунка "Охрана труда глазами детей" стартовал в Тюменской области

Общество, 08:43 10 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юных жителей Тюменской области от 7 до 15 лет приглашают принять участие в конкурсе детского рисунка "Охрана труда глазами детей". Участники могут отправить работы на любом материале и в любой технике исполнения без рамок и ламинирования, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Конкурс пройдет в два этапа. До 15 декабря 2022 года органы местного самоуправления соберут рисунки детей. Затем их передадут в департамент труда и занятости населения Тюменской области. Конкурсная комиссия подведет итоги до 30 января 2023 года.

Призеров наградят дипломами и памятными подарками. А педагоги получат благодарственные письма департамента.

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