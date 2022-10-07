Более 10 млн рублей направят на проектирование приюта для животных в промзоне ул. Чекистов в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Муниципальный приют для содержания 1 тыс. животных, в том числе и пожизненного, планируется в юго-восточном промузле Тюмени (район ул. Чекистов). В октябре определится подрядчик, который разработает его проект. На это из областного бюджета выделено 10 млн 185 тыс. рублей, указано в документации к аукциону на госзакупках.

Судя по техническому заданию, вместимость приюта составляет одну тысячу животных в пропорции: 90 % собак и 10 % кошек. Для приюта выделен земельный участок в 3,5 га, на котором расположатся зоны содержания животных, включая площадки для выгула и группового содержания. В ветеринарном пункте должны разместиться три операционных. Столько же предусмотрено и карантинных зон.

Кроме того, в комплексе отводится место для склада под корма и подстилку, хранения и обеззараживания органических отходов. По периметру приюта должен быть возведен забор высотой не менее двух метров. Размещение открытых вольеров будет зависеть от выполненного подрядчиком расчета уровня шума.

На разработку проекта у подрядчика есть год – готовый документ с расчетами он должен будет предоставить региональному управлению капитального строительства 8 ноября 2023 г.

Напомним, более 2, 7 тыс. животных без владельцев были отловлены в Тюменской области за восемь месяцев 2022 г. Из общего количества 955 возвращены прежним владельцам или переданы новым хозяевам.

Оксана Корнеенкова