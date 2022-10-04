В Тюменской области 955 отловленных животных вернули хозяевам или нашли новый дом

| Фото: сообщество ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте | Фото: сообщество ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте

Более 2, 7 тыс. животных без владельцев были отловлены в Тюменской области за восемь месяцев 2022 г. Из общего количества 955 возвращены прежним владельцам или переданы новым хозяевам, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

По данным на 1 сентября межмуниципальные приюты были заполнены на 69 %, где находились 503 животных. Большая часть из них после осмотра, карантина, стерилизации, маркировки и других процедур будет возвращена на прежние места обитания, уточняется в сообщении.

Также в ведомстве констатируют, что в связи с окончанием дачного сезона на улицах увеличивается количество брошенных животных. И советуют ответственно подходить к содержанию домашних питомцев. При возможности животное можно взять из муниципального приюта.