Привиться от коронавируса тюменцы могут в поликлиниках, ФАПах и торговых центрах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

53 стационарных и до 58 мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 ежедневно работают в Тюменской области. В них жители региона могут поставить прививку от новой коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте здравоохранения.

"С целью наращивания темпа и объемов вакцинации в регионе работают мобильные пункты вакцинации. Они организованы в торговых центрах, ФАПах, специализированных медицинских организациях", - отметили в ведомстве.

Так, в Тюмени поставить прививку можно в торговых центрах "Кристалл", "Зеленые берег", Перинатальном центре, в Медицинском городе, отделениях ОКБ№1 на ул. Юрия Семовских, 10 и ул. Котовского, 55/4. Подробная информация и режим работы пунктов размещены на сайте регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

"Также организованы выездные формы вакцинации в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, на дом к маломобильным пациентам и пациентам из групп риска. Ежедневно работает до 54 мобильных бригад", - добавили в департаменте здравоохранения.

В настоящее время жителей региона прививают от COVID-19 с помощью вакцины "Спутник V". Перед каждой вакцинацией проводится осмотр врача. Необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Прививку можно сделать и в поликлинике по месту жительства. Предварительная запись ведется по телефону 122 или в личном кабинете на портале Госуслуг.

Добавим, по данным на 9 октября в Тюменской области сделаны 1 млн 359 тыс. 842 вакцинации против коронавируса, полным курсом – 1 млн 157 тыс. 741.

Любовь Голышева