Пятерых жителей Тюменской области лишили водительских прав по медицинским показаниям

| Фото: СК СУ по Тюменской области | Фото: СК СУ по Тюменской области

Водительских прав, права хранения и ношения оружия, а также осуществления охранной деятельности лишили пятерых жителей Омутинского района. Все они состоят на диспансерном учете у врача-нарколога, сообщает прокуратура Тюменской области.

Один из горожан в 2018 году получил водительское удостоверение, а с 2021 года стал наблюдаться с зависимостью от алкоголя у нарколога. Другой мужчина, получивший разрешение на право хранения и ношения охотничьего гладкоствольного ружья в 2018 году, состоит на учете у врача-психиатра-нарколога с августа 2021 года. Еще один в декабре 2021 года получил удостоверение частного охранника, а в феврале следующего года был поставлен на учет у врача-психиатра-нарколога с диагнозом психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов.

В связи с нарушениями по медицинским показаниям прокуратура района направила в суд пять административных исков о прекращении права на осуществление указанных видов деятельности у граждан. Требования были удовлетворены, решения суда исполнены.