Семь лет в колонии строгого режима проведет за убийство житель Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В отношении 28-летнего жителя Ялуторовска, обвиняемого в смерти мужчины, вынесен приговор. Он проведет в колонии строгого режима семь лет.

Преступление было совершено ночью 27 февраля. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 28-летний мужчина вместе с товарищами приехал в кафе "Виват". После распития спиртного один из друзей предложил поехать в баню. При выходе из кафе к мужчине подошел нетрезвый незнакомец и сказал, что он должен оплатить пять часов сауны, в которую он едет с ними. Последовал отказ. Через некоторое время незнакомец снова подошел и начал высказываться нецензурной бранью. Мужчина не стерпел и избил оппонента. Пострадвший скончался на месте.

Потерпевшая хотела взыскать компенсацию морального вреда: 2 млн 500 тыс. рублей в ее пользу и такую же сумму в пользу малолетнего сына. Также речь, в частности, шла о материальном вреде, понесенном на похоронные расходы в размере 43 тыс. 536 рублей.

Исковые требования о взыскании более 43 тыс. в качестве материального вреда суд удовлетворил полностью. Возмещении морального вреда удовлетворил частично.

С ответчика в пользу истца взысканы 1 млн рублей и такая же сумма в пользу ребенка. В остальной части иска отказал. Сестра потерпевшего в качестве компенсации морального вреда получит 500 тыс. рублей.