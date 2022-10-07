Мобилизованные жители Тюменской области могут оставить домашних питомцев в приютах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, оказавшиеся в числе мобилизованных, могут на время оставить своих домашних животных в приютах. Об этом сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

Список организаций, в которых возможно оставить домашнее животное на период мобилизации:

1. Межмуниципальный приют г. Ялуторовска

Телефон: (34535) 3-71-81

электронная почта: yalstroyzakaz@gmail.com

адрес: г. Ялуторовск, ул. Ишимская, д. 147а.

2. Межмуниципальный приют г. Ишима

Телефон: (34551) 7-82-89, 5-17-79

электронная почта: gkh.ishim@yandex.ru

адрес: г. Ишим, ул. Заречная, д. 1, стр. 10/1

3. ИП Рузина В.А. ветеринарный центр "Айболит"

Телефон: тел. 8-982-928-15-21, (3456) 27-79-79

адрес: г. Тобольск, 10 микрорайон, д.71а

4. ИП Соловьева С.А. ветеринарная клиника "ЗооМир"

Телефон: 8-912-005-53-44, (3456) 22-77-99

адрес: г. Тобольск, 10 микрорайон д. 6

5. Помощь бездомным животным г. Тюмени "ЖиВи" (куратор - Ирина Бутакова)

Телефон: 8-919-958-46-19, 8-902-623-25-85‼️

Также можно обратиться в центры ветеринарии Тюменской области:

1. ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

Телефон: (34546) 2-54-18

электронная почта: golyshvet@obl72.ru

адрес: Голышмановский р-н, рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 50

2. ГАУ ТО "Казанский межрайонный центр ветеринарии"

Телефон: (34553) 4-12-46

электронная почта: kazankavet@obl72.ru

адрес: Казанский р-н, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 18

3. ГАУ ТО "Тюменский межрайонный центр ветеринарии" (в г. Тюмени, Нижнетавдинском и Ярковском районах)

Телефон: (3452) 218-180

электронная почта: tumvet@obl72.ru

адрес: Тюменский р-н, п. Московский, ул. Северная, д. 31

4. ГАУ ТО "Городская станция по борьбе с болезнями животных" г. Тюмень

Телефон: (3452) 56-85-55

электронная почта: tumgorvet@obl72.ru

адрес: г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 77б

5. ГАУ ТО "Бердюжский межрайонный центр ветеринарии"

Телефон: (34554) 2-17-73

электронная почта: berdvet@obl72.ru

адрес: Бердюжский р-н, с. Бердюжье, ул. Энергетиков, д. 1

6. ГАУ ТО "Заводоуковский межрайонный центр ветеринарии"

Телефон: (34542) 5-29-19

электронная почта: zavodvet@obl72.ru

адрес: Заводоуковский р-н, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 180д