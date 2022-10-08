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Тюменский врач: головные боли и усталость сигнализируют о заболеваниях щитовидной железы

Общество, 12:41 08 октября 2022

wny-obgyn.com | Фото: wny-obgyn.com

Головные боли, усталость и повышенная тревожность могут сигнализировать о заболеваниях щитовидной железы, считает врач-эндокринолог высшей квалификации "Многопрофильного консультативно-диагностического центра" Тюменской области Наталья Савина.

"Щитовидная железа расположена под гортанью в передней нижней части шеи. Она самая крупная из непарных эндокринных желез организма. Сама щитовидная железа весит немного, около 30 граммов, но может увеличиваться в зависимости от продолжительности цикла и состояния здоровья", – пояснила врач.

Гормоны щитовидной железы регулируют скорость метаболизма, аппетит, всасывание питательных веществ и кишечную моторику, распад глюкозы и усвоение ее клетками, расщепление жиров, уровень холестерина, силу и частоту сердцебиений, кровоток, потребление клетками кислорода, уровень кальция в организме. От них зависит частота дыхания, температура тела.

Поддерживающая терапия нередко становится постоянной, особенно если человек живет в районах с нехваткой йода или неблагоприятной экологией. Йод относится к микроэлементам, которые не накапливаются в организме, поэтому должен постоянно пополняться с пищей. Его дефицит в питании приводит к развитию эндемического и узлового зоба, гипотиреоза, умственной и физической отсталости у детей, не вынашиванию беременности.

Восполнить потребность помогут продукты, содержащие йод: морская капуста, кальмар, минтай, треска, фейхоа, камбала, яйцо куриное, сообщает "Тюменская область сегодня".

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# здоровье , эндокринологи

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