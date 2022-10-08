Тюменский студент вложит 50 тысяч рублей гранта в создание языкового сервиса

| Фото: vk.com/studsovet72 | Фото: vk.com/studsovet72

50 тысяч рублей гранта вложит в развитие проекта "Языковой ассистент" для помощи иностранным студентам Дмитрий Бутенко. Он стал одним из семи авторов лучших инициатив конкурса "Моя идея", которые получили 310 тыс. рублей финансовой поддержки на второй волне студенческого форума Тюменской области.

Такую же сумму получит на создание электронного атласа лекарственных растений Матвей Пряников. А гранты на сумму 30 тыс. рублей выиграли Анастасия Моор с проектом о поиске хозяев домашним животным "Путь домой" и Ольга Эльстина, решившая стать популяризатором естественных наук - "Естественно - жизнь" .

"Я очень рад, что смог поучаствовать в форуме и выиграть грант с семейным фотопроектом "Папа в кадре", который помогает формировать ответственное отцовство в Тюменской области. Наша команда хочет, чтобы папы уделяли больше времени своим детям, поэтому мы организуем выставки фотографий отцов и детей. Благодаря гранту мы сможем привлечь к участию семьи Ишима и Тобольска", — рассказал студент колледжа цифровых и педагогических технологий Андрей Кулаков.

Отметим, что в целом в конкурсе участвовали 26 команд. Для них провели мастер-классы по проектному развитию, а эксперты помогли оформить идеи в социально-значимые инициативы, сообщает "Мегатюмень".