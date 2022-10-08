В Тюменском районе урожай зерна и зернобобовых собран с 84% полей

Аграрии собрали урожай с 84 % полей Тюменского района. Специалисты отмечают, что в этом году получен хороший урожай зерновых и зернобобовых – в среднем по 32,7 центнера с каждого гектара, тогда как в прошлом году урожайность составляла всего 19,7, сообщает пресс-служба главы района.

Высокие показатели урожайности достигнуты по картофелю - 190 центнера с гектара – 142 в 2021 г. А также по овощам - 269,7 центнера с гектара, тогда как в прошлом году в половину меньше - 182,7.

Лидерами по уборке в районе стали АО "Мальковское", ЗАО "Птицефабрика Пышминская" и АО "Успенское" - они уже к 6 октября убрали все свои посевные площади. Окончание уборки сельскохозяйственных культур в районе запланировано на середину октября.