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В Тюменском районе урожай зерна и зернобобовых собран с 84% полей

Экономика, 15:42 08 октября 2022

Аграрии собрали урожай с 84 % полей Тюменского района. Специалисты отмечают, что в этом году получен хороший урожай зерновых и зернобобовых – в среднем по 32,7 центнера с каждого гектара, тогда как в прошлом году урожайность составляла всего 19,7, сообщает пресс-служба главы района.

Высокие показатели урожайности достигнуты по картофелю - 190 центнера с гектара – 142 в 2021 г. А также по овощам - 269,7 центнера с гектара, тогда как в прошлом году в половину меньше - 182,7.

Лидерами по уборке в районе стали АО "Мальковское", ЗАО "Птицефабрика Пышминская" и АО "Успенское" - они уже к 6 октября убрали все свои посевные площади. Окончание уборки сельскохозяйственных культур в районе запланировано на середину октября.

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# уборочная кампания , урожайность

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