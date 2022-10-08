В Тюменской области байкеры закрывают мотосезон в д. Сингуль

| Фото: vk.com/bikeopentmn | Фото: vk.com/bikeopentmn

Байкеры завершают мотосезон в Тюменской области 8 октября. Двигаясь организованной колонной, они проследуют по маршруту из центра Тюмени до Ялуторовска, а далее до д. Сингуль.

Перед стартом для мотоциклистов инспекторы областной Госавтоинспекции провели инструктажи по безопасности.

В конечной точке маршрута колонны байкеров – д. Сингуль пройдет рок-концерт, различные конкурсы. На площадке будет работать и стрельбище из лука или страйкбольного автомата.

Видео ГИБДД Тюменской области.

Оксана Корнеенкова