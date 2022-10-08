Радиоразминку для горожан проводят тренеры фитнес-клубов Тюмени по утрам

| Фото: vk.com/dsimp | Фото: vk.com/dsimp

Утреннюю зарядку на радиочастоте 103,1 FM для горожан проводят тренеры фитнес-клубов Тюмени по будням в 6 час. 48 минут. Двухминутный комплекс включает упражнения, которые помогают настроиться на рабочий день, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

"Зарядки по радио продлятся весь октябрь, мы ждем обратной связи от населения. И, если проект станет востребованным, то планируем продолжить его на регулярной основе" - поделился директор департамента Сергей Борисевич.

Тренеры приглашают всех присоединиться к утренним разминкам, встать с той ноги и получить хороший заряд энергии. Это поможет преодолеть осеннюю хандру.