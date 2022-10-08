Украина провоцирует панику среди жителей России

sledcom.ru sledcom.ru

Вслед за терактом на Крымском мосту Украина пытается провести крупную информационно-психологическую операцию по накручиванию паники среди жителей Крыма и России.

После сегодняшнего теракта на Крымском мосту Украина организует психологическое давление на жителей Крыма и всех россиян. В украинских Telegram-каналах появляются сообщения о жителях полуострова, которые остались без топлива, а также информация, что в магазинах ограничат продажу товаров, сообщает канал "Объясняет Readovka". Но поддаваться этим сообщениям не стоит.

С момента возвращения Крыма в состав России до 2018 года не было моста и сухопутного коридора, но полуостров жил, принимал туристов, а также работали паромы.