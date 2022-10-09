Каталог тюменских создателей городских проектов создали в "Конторе пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каталог креативных тюменцев, которые придумывают и реализуют локальные городские проекты, собрала на своем сайте "Контора пароходства".

Сейчас в каталоге 118 создателей. Это музыканты, художники, керамисты, дизайнеры, театралы, которые развивают бренды и воплощают уникальные проекты в Тюмени. К концу года каталог дополнится дизайнерами одежды.

"Нас часто просят поделиться контактами местных авторов, рассказать про значимые, креативные проекты региона. Поэтому мы решили собрать всех и объединить в полноценную базу, чтобы люди могли находить тех, кто им полезен. Общаться, воплощать идеи, события и коллаборации. Так мы не только развиваем город, но и продвигаем тюменские бренды", — отметила менеджер отдела поддержки создателей Софья Брудкова.

Важный критерий отбора для каталога — реализация деятельности в Тюмени. Это должна быть креативная, досуговая активность, которая вносит вклад в экономику города. Для того, чтобы попасть в каталог, нужно связаться с менеджером. Его контакты можно найти на сайте "Конторы пароходства" в разделе "Каталог создателей", передает Мегатюмень.