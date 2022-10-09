Участник телепроекта НТВ "Ты супер!" из Тюмени уверен, что научиться петь может каждый

Никита Зиновьев | Фото: скриншот видео с проекта «Ты супер!» Никита Зиновьев | Фото: скриншот видео с проекта «Ты супер!»

Преподаватель вокала тюменской школы музыки, участник проекта телеканала НТВ "Ты супер!" Никита Зиновьев рассказал о том, как работает наше тело во время пения и почему в начале пути очень важно получить консультацию преподавателя.

"Петь может каждый - главная установка для всех, кто хотел бы поставить голос, научиться попадать в ноты и легко покорять караоке, исполняя любимые композиции. Забудьте про критику недовольных соседей и родственников, с вашими ушами все в порядке и не вмешивайте в это медведей. Вокал, как и любой другой навык, требует практики и работы над ошибками. И только от вашего желания и дисциплины зависит, сможете ли вы петь красиво и правильно или нет", - отметил он.

Педгог предупредил, что без должной подготовки довольно опасно пытаться задействовать большинство вокальных приемов. Без понимания, как механически задействовать связки, можно просто их испортить, пытаясь повторить за любимым исполнителем.

Во время пения мы задействуем не только горло, но и мышцы шеи, живота, а также спины. Немаловажную роль играет и дикция, а также имеющиеся зажимы в положении рта и челюсти. По словам педагога, если ученик не умеет "попадать в ноты", то первым делом необходимо добавить уверенности, раскрыть человека и снять возможные зажатости.

"Далее уже важно проработать дикцию. Есть ученики, которые плохо попадают в ноты, но имеют хорошее произношение, немало случаев и с обратной ситуацией. Если же у человека есть база, связанная с умением интонировать, то можно работать дальше – на расширение диапазона, эмоции и так далее, — рассказал Никита. — Вокалистов профессионалов, любителей и начинающих объединяет одно общее и важное – любовь к пению. Вокал – это тоже путь, в течение которого мы развиваемся и движемся к определенными результатам".

По словам преподавателя, научить петь можно каждого, однако не все готовы к тому, что в обучение нужно вкладываться, регулярно заниматься и повторять пройденное, чтобы не бросить начатое и не сдаться. Обычно первые результаты заметны уже спустя четыре месяца – полгода регулярных занятий, однако и эти сроки трудно назвать "общими" - процесс обучения и успехи в нем слишком индивидуальны, пишет издание "Тюменская область сегодня".

Даже если вы пока не готовы заниматься с преподавателем, всегда держите в памяти важный совет от вокалистов – распевайтесь.

"Чтобы не навредить своим связкам, важно распеваться с уклоном на индивидуальные недостатки – дикционные, дыхательные или другие. Это как разминка перед занятием спортом, — предостерег наставник. — В интернете можно найти записи с распевками, но перед тем, как довериться кому-то, лучше ознакомиться с отзывами на того или иного преподавателя или блогера".