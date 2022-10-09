Александр Моор проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Практические занятия по огневой подготовке и тактической медицине идут в усиленном режиме в пункте размещения мобилизованных в Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Накануне вопросы пребывания и подготовки мобилизованных обсудили на заседании мобилизационной комиссии под руководством губернатора.

"Понимаем, что каждый час подготовки бойцов на вес золота, поэтому привлекли для проведения занятий дополнительных специалистов из недавно созданного инструкторского отдела областного патриотического центра "Аванпост". Военные дают хорошую оценку работе наших инструкторов", - отметил Александр Моор.

Он сообщил, что комиссия проверила, как живут бойцы в казармах. "В помещениях тепло, порядок. Все переодеты в военную форму в соответствии с погодой. Пообщался с парнями - говорят, что всего хватает, отношения внутри коллектива хорошие. Настрой у парней боевой", - заключил губернатор.