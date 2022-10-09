Губернатор Тюменской области проверил столовую мобилизованных

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Внеплановую проверку столовой мобилизованных тюменцев совершил губернатор региона Александр Моор.

"Закончили работу комиссии, стали разъезжаться, увидел столовую. Её осмотр запланирован не был. Подумал, что посмотрю все своими глазами, без предупреждения. Когда зашёл, народа было мало, видимо попал на пересменку. Взял поднос, набрал еды, сел к бойцам. Пообедал и поговорил с ребятами. Кормят хорошо: салат, первое, второе, компот, хлеб белый и чёрный. Порции большие, еда питательная - я, например, все не съел", - поделился глава субъекта в своем Telegram-канале.

Он отметил, что его собеседники спрашивали про различные меры поддержки мобилизованных, особенно про кредитные каникулы. Интересуют детали - как конкретно эти меры станут работать.

"Будем разбираться, если надо, окажем юридическую помощь семьям - один на один с этими вопросами не оставим", - пообещал Александр Моор.