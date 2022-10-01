Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сухая и теплая погода ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 10 по 16 октября. По данным центра Фобос, благодаря антициклону воздух днем будет прогреваться до 14 градусов тепла.

10 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, днем до плюс 14 градусов, ночью – плюс 10. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер юго-западный порывами до 12 метров в секунду.

11 октября воздух днем прогреется до 13 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 8. Ожидается переменная облачность, западный ветер со скоростью 3 метра в секунду.

12 октября в течение суток на фоне повышенного давления синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов, ночью опустятся до плюс 8. Подует слабый восточный ветер.

13 и 14 октября дневная температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла, ночная – плюс 8. Ожидается солнечная погода, юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду.

15 октября днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс 7. Скорость южного ветра составит 3 метра в секунду.

16 октября станет прохладнее – днем плюс 8 градусов, ночью плюс 3. Синоптики не исключают вероятность дождей в этот день.

Любовь Голышева