Художники России расскажут в тюменской "Конторе пароходства" о себе и смысле творчества

| Фото: «Контора пароходства» | Фото: «Контора пароходства»

Open-call для участия в выставке "Городу и миру" объявляет среди художников со всей России тюменский мультицентр "Контора пароходства" и кураторская команда из Санкт-Петербурга NUNC. Ее темой станет феномен художественного высказывания. Заявку можно отправить до 15 ноября.

К участию принимают работы разных направлений: живопись, графика, комикс, скульптура, инсталляция, фотография, видео-арт. Художникам предлагают ответить на вопрос: "Почему ваше художественное высказывание должно быть услышано и понято как близким, так и незнакомцем?".

| Фото: «Контора пароходства» | Фото: «Контора пароходства»

"Любая попытка объяснить современное искусство — интерпретация. Выставка "Городу и миру" станет коллективной репрезентацией индивидуальных мировоззрений художников. Каждый участник раскроет личную художественную программу через свои работы", — рассказал искусствовед, арт-критик, куратор проекта Илья Товаршинов.

Итогом станет выставка, которая откроется 23 декабря в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1).

Заявки принимают до 15 ноября по почте: art.nunc@gmail.com. В теме нужно указать "опен-колл". К письму прикрепить файлы в формате pdf: краткую биографию; портфолио/ссылку на сайт (размер файла до 25 мб); список работ, предлагаемых на выставку; формулировку художественной программы: artist statement или выдержку до 200 слов в свободной форме.