Для туристов запустили круглосуточный кол-центр по ситуации в Крыму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Туристы из Тюменской области могут проконсультироваться по поездкам в Крым в федеральном кол-центре по номеру + 7 800 707 9741 круглосуточно и бесплатно, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В связи с тем, что региональная горячая линия по ситуации в Крыму испытывает большую нагрузку, по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм совместно с Минцифры запустил федеральный кол-центр для туристов – как для тех, кто уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время", - уточнила глава ведомства.

Отметим, что совместно с Минтрансом и руководством региона Ростуризм должен обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путёвки, в кратчайшие сроки, а также оценить ущерб, нанесённый организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать меры их поддержки.