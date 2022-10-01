В Тюменской области действуют три лесных пожара

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три лесных пожара действуют в Тюменской области по данным на 10 октября. Все они локализованы, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

За последние сутки в регионе был зафиксирован один новый лесной пожар. Одно возгорание на площади 2,6 га удалось ликвидировать.

На 11 и 12 октября по погодным условиям в Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазонах региона прогнозируется третий класс пожарной опасности, на территории Уватской авиазоны – второй.

Жителям региона напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и запрете на выжигание сухой травы. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

При обнаружении природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.