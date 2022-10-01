В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 386 человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

386 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки, выздоровели 356 человек, госпитализированы 5 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб 10 октября.

В России за сутки выявили 15 тыс. 661 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 24 тыс. 819 человек, госпитализированы 724.

В Москве выявили 887 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 216. В Свердловской области заболели 889 человек, в Челябинской – 598, в Югре – 277, на Ямале – 98, в Курганской области – 161.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 218 тыс. 993 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 388 тыс. 295 летальных исходов, выздоровели 20 млн 439 тыс. 43 человека.