В Тюмени на набережной отреставрируют пакгауз XIX века и откроют в нем ресторан

Возможный вариант будущего пакгауза | Фото: предоставлено Ильей Шепиловым Возможный вариант будущего пакгауза | Фото: предоставлено Ильей Шепиловым

Один из двух сохранившихся старинных пакгаузов (ул. Причальная, 3 стр. 5) в районе Масловского взвоза отреставрируют в Тюмени на частные средства. После реставрации в здании планируют открыть ресторан и выставочное пространство.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал представитель собственника здания, юрист Илья Шепилов.

"Здание является объектом культурного наследия. Сейчас занимаемся разработкой проектный документации, примерный срок проектирования — до июля 2023 года. Эксперты говорят, что здание будет восстанавливаться методом переборки. Исторически у пакгауза были подвальное помещение и деревянный пристрой, они будут восстановлены", — сообщил он.

Пакгаузы в районе Масловского взвоза — закрытые складские помещения особого типа, служившие для хранения грузов — часть пристанционного комплекса "Пристань "Тура", который сложился в последней четверти XIX века в связи со строительством железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Тогда от железнодорожного вокзала к пристани у реки была проложена тупиковая ветка к конечной станции Тура.

Несмотря на сугубо утилитарное назначение пакгаузов, их фасады отличаются сочной рельефной кирпичной декорацией геометрического рисунка. Особенно разработаны торцевые стены, украшенные массивными карнизами, сухариками, накладными и заглубленными филенками, пишет в книге "Архитектурное наследие Тюменской области" искусствовед Елена Козлова-Афанасьева.

Отметим, что во втором сохранившемся пакгаузе по адресу ул. Пристанская 1Б расположена мастерская семьи Бруснецовых, которые занимаются керамическими изделиями. Также в станционный комплекс входили станция "Пристань "Тура", водонасосная станция и контора пароходства, которая после реставрации действует как мультицентр.

Влада Нерадовская