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Записаться добровольцем для участия в СВО можно через портал Госуслуг

Общество, 16:03 10 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два сервиса по частичной мобилизации заработали на портале Госуслуг, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С их помощью можно записаться добровольцем для участия в специальной военной операции, а также обжаловать ошибочное решение о мобилизации.

С момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему.

Теперь заявку можно быстро оформить, нажав на баннер "Стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник.

Подать заявление может сам мобилизованный или его родственник. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.

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# госуслуги , мобилизация

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