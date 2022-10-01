Записаться добровольцем для участия в СВО можно через портал Госуслуг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два сервиса по частичной мобилизации заработали на портале Госуслуг, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С их помощью можно записаться добровольцем для участия в специальной военной операции, а также обжаловать ошибочное решение о мобилизации.

С момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему.

Теперь заявку можно быстро оформить, нажав на баннер "Стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник.

Подать заявление может сам мобилизованный или его родственник. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.