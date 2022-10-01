Тюменцам напомнили о социальной поддержке семей военнослужащих

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О мерах социальной поддержки семей военнослужащих напомнили жителям Тюменской области.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, супруги военнослужащих имеют приоритет при поступлении на работу в государственные организации и воинские части. В случае сокращения они останутся в штате. Кроме того, их первыми направляют на профессиональное обучение. А при получении дополнительного образования очно им сохраняется средняя заработная плата.

Дети и члены семей военнослужащих имеют право на отдых и лечение в санаториях, пансионатах, домах и базах отдыха. Стоимость путевки определяют федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы. При направлении на медицинскую реабилитацию после лечения в стационаре путевка бесплатна.

Дети военнослужащих в первую очередь получают места в государственных и муниципальных школах, садах и летних оздоровительных лагерях. При изменении места службы или увольнении с нее членов семьи военнослужащего детей должны принять в государственные образовательные организации по новому адресу жительства.

Члены семьи военнослужащего имеют право на бесплатный проезд от дома к части при переводе на новое место военной службы; один раз в год - на отдых и обратно; на лечение в медицинской организации по заключению военно-врачебной комиссии и обратно. При увольнении военнослужащего с военной службы обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства.

Бесплатная юридическая помощь доступна военнослужащим, уволенным со службы, членам их семей. Получить ее можно в органах военного управления и в органах военной юстиции в пределах своих должностных обязанностей