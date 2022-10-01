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Бойцы батальона "Сибирь" поблагодарили Александра Моора за поддержку

Общество, 19:31 10 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бойцы батальона "Сибирь" из Тюменской области поблагодарили главу региона Александра Моора за оказанную поддержку.

"Губернатор Александр Моор, от бойцов батальона "Сибирь" благодарим вас за обмундирование. Всё получили! Победа за нами!", - написали военнослужащие в одной из тюменских соцсетей.

Напомним, по решению губернатора подразделения "Тобол", "Тайга", "Сибирь", а также подразделение Росгвардии и ишимского инженерно-саперного полка дополнительно укомплектовали боевым, тактическим, инженерным и медицинским снаряжением. Кроме того, бойцам доставили демисезонное обмундирование.

"Мы находимся на связи с командирами всех наших подразделений. Договорились, что будем доставлять оборудование по мере приобретения. В том числе в зону СВО, если будет необходимо. Такой опыт у нас тоже есть", - отметил ранее Александр Моор в своем Telegram-канале.

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# Александр Моор , военнослужащие

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