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Александр Моор встретился с командирами подразделений мобилизованных тюменцев

Губернатор, 17:12 09 октября 2022

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Работу по поддержке военных подразделений, сформированных из жителей Тюменской области, проводит правительство региона с момента начала специальной военной операции.

"Мы находимся на связи с командирами всех наших подразделений - "Тоболом", "Тайгой", "Сибирью", Росгвардии и ишимского инженерно-саперного полка, - отметил губернатор области Александр Моор.

Он встретился с командирами подразделений мобилизованных тюменцев.

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

"Укомплектовали подразделения дополнительно боевым, тактическим, инженерным и медицинским снаряжением. Недавно закончили работу по доставке бойцам демисезонного обмундирования. Мне было важно посмотреть в глаза командирам, послушать, понять их, дать им почувствовать, что за ними стоим все мы с вами, вся Тюменская область", - написал глава региона в своем Telegram-канале. - Мужики опытные, крепкие. За своих бойцов стоят как скала. Разбираются в военном деле, поэтому я на эту встречу позвал тех, кто занимается приобретением продукции двойного назначения, чтобы обсудить как можно больше технических вопросов на месте".

Александр Моор отметил, что руководство области будет на связи и будет доставлять оборудование по мере приобретения. В том числе в зону СВО, если будет необходимо.

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# Александр Моор , мобилизация , спецоперация

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