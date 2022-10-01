Тюменский ансамбль "ЯрецЪ" выступит в финале Всероссийского хорового фестиваля

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Старший состав детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" детской школы искусств "Этюд" Тюмени прошел в финал Всероссийского хорового фестиваля. Позади у ребят региональный и окружной этапы, а впереди выступление в Москве наряду с лучшими коллективами страны, сообщает администрация Тюмени.

По словам руководителя ансамбля "ЯрецЪ" Ярославы Мельниковой, тюменский коллектив участвует в этом конкурсе во второй раз.

"Первый был два года назад, он проходил онлайн. Тогда мы победили в окружном этапе и выступили на финале в Москве. Сподвигла нас к участию Ирина Николаевна Бибеева, заслуженная артистка РФ, профессор кафедры хорового дирижирования ТГИК, председатель Тюменского отделения Всероссийского хорового общества", - рассказала она.

В 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, участники ансамбля решили поучаствовать в фестивале еще раз.

"Мы понимаем, что, в основном, поем этнографический материал с диалектными особенностями. Хоровой стиль иной, исполняется по другим законам. Но мы рискнули. Изучили стиль и манеру народного хорового исполнения: четкие вертикали голосов, динамическую окраску, акценты", - добавила Ярослава Мельникова.

В финале участники ансамбля "ЯрецЪ" планируют удивить жюри местным фольклором и четырехголосным изложением песен.